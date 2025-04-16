Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
166,30
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
154,60
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
160,17
Экономия при брони: -10,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
166,30
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
168,94
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
174,17
Экономия при брони: -10,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
171,16
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
162,49
Экономия при брони: -8,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
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