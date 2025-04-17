Киев
Блогир-3

Блогир-3

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В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
179,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
65,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
179,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
113,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
151,87
Экономия при брони: -5,60 грн
146,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,80
Экономия при брони: -8,53 грн
145,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
110,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
157,01
Экономия при брони: -9,75 грн
147,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
111,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
165,12
Экономия при брони: -5,92 грн
159,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,93
Экономия при брони: -9,65 грн
144,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
154,57
Экономия при брони: -9,30 грн
145,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
121,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
130,73
Экономия при брони: -5,36 грн
125,37 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,26
Экономия при брони: -6,99 грн
146,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
67,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
72,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,31
Экономия при брони: -7,04 грн
146,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
70,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
70,16 грн
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