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Блогир-3
Блогир-3
Чернигов
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Подорожник
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Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
179,90
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
65,79
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
179,90
грн
Забрать 19.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
113,87
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
151,87
Экономия при брони:
-5,60 грн
146,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,80
Экономия при брони:
-8,53 грн
145,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
110,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
157,01
Экономия при брони:
-9,75 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
111,42
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
165,12
Экономия при брони:
-5,92 грн
159,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,93
Экономия при брони:
-9,65 грн
144,28
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
154,57
Экономия при брони:
-9,30 грн
145,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
121,91
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
130,73
Экономия при брони:
-5,36 грн
125,37
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,26
Экономия при брони:
-6,99 грн
146,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
67,36
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
72,03
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,31
Экономия при брони:
-7,04 грн
146,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
70,82
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
70,16
грн
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