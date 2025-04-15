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Бортезомиб (Bortezomib)
Бортезомиб (Bortezomib)
Запорожье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
443.6 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6192,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6811,30
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
449.9 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6648,85
грн
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