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Бортезомиб (Bortezomib)
Бортезомиб (Bortezomib)
Винница
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
189.1 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6192,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6811,30
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
201.7 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6648,85
грн
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