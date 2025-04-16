Киев
Бортезомиб (Bortezomib)

Бортезомиб (Bortezomib)

Николаев (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
399.2 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6192,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6811,30 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
405.3 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6646,38 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
412.2 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6648,85 грн
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