Киев
Бортезомиб (Bortezomib)

Бортезомиб (Bortezomib)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
348.1 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6192,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6811,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
357.4 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6648,85 грн
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