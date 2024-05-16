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Бетагистин-КВ таблетки 8 мг, №30 - Харьков (480995) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
138,23
Экономия: -6,98 грн
131,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
136,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
136,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
136,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
136,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
128,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: таблетки (1)
142,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
142,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
136,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
136,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
131,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
145,94
Экономия: -14,20 грн
131,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
136,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
136,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
146,31
Экономия: -16,03 грн
130,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: таблетки (1)
123,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
136,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
158,04
Экономия: -43,12 грн
114,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
136,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
148,42
Экономия: -15,89 грн
132,53 грн