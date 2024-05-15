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Бетагистин-КВ таблетки 8 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (480995) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
152,64
Экономия: -18,42 грн
134,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: таблетки (10)
118,69
Экономия: -4,69 грн
114,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
136,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
136,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
136,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
144,50
Экономия: -18,02 грн
126,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
136,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
136,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
148,08
Экономия: -26,09 грн
121,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
136,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
136,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
136,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
144,62
Экономия: -9,77 грн
134,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
136,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
136,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
136,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
136,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
136,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
136,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
136,00 грн