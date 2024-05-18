Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХСредства, применяемые при вестибулярных нарушениях (головокружении)БетагистинБетагистин-КВЦены в аптеках

Бетагистин-КВ таблетки 24 мг, №30 - Запорожье (480993) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
222,00
Экономия: -52,20 грн
169,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
186,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
185,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4), таблетки (2)
187,23
Экономия: -26,60 грн
160,63 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
182,49 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
203,99
Экономия: -35,05 грн
168,94 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
207,00
Экономия: -37,20 грн
169,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3), таблетки (2)
172,74 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
207,00
Экономия: -37,20 грн
169,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
199,20
Экономия: -29,00 грн
170,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (29)
186,99
Экономия: -18,05 грн
168,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
177,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
191,40
Экономия: -9,05 грн
182,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
192,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
171,07 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
207,00
Экономия: -37,20 грн
169,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
194,26
Экономия: -38,88 грн
155,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3), таблетки (2)
187,00
Экономия: -23,97 грн
163,03 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4), таблетки (2)
196,60
Экономия: -23,90 грн
172,70 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
185,60 грн