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Бетагистин-КВ таблетки 24 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (480993) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (19)
200,45
Экономия: -25,91 грн
174,54 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (11), таблетки (2)
196,47
Экономия: -21,93 грн
174,54 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (8), таблетки (1)
192,80
Экономия: -20,50 грн
172,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
218,90
Экономия: -49,10 грн
169,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
199,32
Экономия: -41,13 грн
158,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
196,50
Экономия: -24,20 грн
172,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
181,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
200,99
Экономия: -31,93 грн
169,06 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
214,90
Экономия: -42,60 грн
172,30 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3), таблетки (2)
196,50
Экономия: -24,20 грн
172,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
217,10
Экономия: -44,80 грн
172,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
204,20
Экономия: -31,90 грн
172,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5)
189,95
Экономия: -27,40 грн
162,55 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
207,30
Экономия: -35,00 грн
172,30 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (11), таблетки (3)
195,32
Экономия: -34,45 грн
160,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
211,01
Экономия: -50,32 грн
160,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
182,99
Экономия: -13,93 грн
169,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
206,46
Экономия: -43,91 грн
162,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
162,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5), таблетки (2)
192,80
Экономия: -20,50 грн
172,30 грн