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Бетагистин-КВ таблетки 16 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (480988) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (11), таблетки (2)
162,20
Экономия: -32,47 грн
129,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
151,79
Экономия: -22,06 грн
129,73 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (6), таблетки (1)
151,00
Экономия: -16,30 грн
134,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
176,10
Экономия: -43,30 грн
132,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
153,52
Экономия: -32,33 грн
121,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: таблетки (1)
158,10
Экономия: -23,40 грн
134,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3), таблетки (2)
138,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
147,99
Экономия: -15,93 грн
132,06 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
174,60
Экономия: -39,90 грн
134,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3)
164,30
Экономия: -29,60 грн
134,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
148,23
Экономия: -22,77 грн
125,46 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
162,80
Экономия: -28,10 грн
134,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
141,01 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
152,41
Экономия: -31,38 грн
121,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (20)
160,10
Экономия: -38,50 грн
121,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки (20)
142,99
Экономия: -10,93 грн
132,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
165,73
Экономия: -40,27 грн
125,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
125,32 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5), таблетки (1)
151,00
Экономия: -16,30 грн
134,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), таблетки (2)
154,80
Экономия: -29,34 грн
125,46 грн