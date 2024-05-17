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Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл кассета в пачке, №10 - Запорожье (407963) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (1)
860,69
Экономия: -150,42 грн
710,27 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
792,29
Экономия: -56,33 грн
735,96 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
790,00
Экономия: -99,00 грн
691,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: раствор для инъекций (5)
790,00
Экономия: -99,00 грн
691,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
737,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
737,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), ампула (4)
861,75
Экономия: -151,18 грн
710,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
768,15
Экономия: -39,26 грн
728,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: раствор для инъекций (6)
861,41
Экономия: -150,84 грн
710,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
737,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
737,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
823,68
Экономия: -113,61 грн
710,07 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
737,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
737,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
798,38
Экономия: -87,66 грн
710,72 грн