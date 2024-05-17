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Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл кассета в пачке, №10 - Львов (407963) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
718,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
737,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
681,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: раствор для инъекций (7)
763,34
Экономия: -47,49 грн
715,85 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
737,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: ампула (3)
608,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
757,69
Экономия: -37,18 грн
720,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
737,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
737,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: раствор для инъекций (7)
718,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
737,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: ампула (5)
605,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: раствор для инъекций (2)
718,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
737,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
737,00 грн