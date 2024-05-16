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Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл кассета в пачке, №10 - Харьков (407963) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
737,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: ампула (5)
767,60 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
737,00 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
743,10 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
737,00 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
713,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
746,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
737,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2), ампула (4)
773,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
767,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
714,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
713,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: ампула (4)
710,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: ампула (5)
757,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), ампула (3)
858,72
Экономия: -147,71 грн
711,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
737,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
795,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
737,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
681,74 грн