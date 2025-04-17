Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
58.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 35-А
104.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Староконстантинов, ул. Острожского, 13/8
108.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 32
112.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
115.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
116.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
236,96
Экономия при брони: -0,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
117.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
118.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
591,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
118.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 78/1
119.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
473,92
Экономия при брони: -0,08 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Центральная, 32
119.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
122.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
587,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
126.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
132.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
132.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
551,00
Экономия при брони: -27,55 грн