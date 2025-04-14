Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Добровольцев, 11-А
6.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 71-А
12.0 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
13.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
13.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Аптека оптовых цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 6
62.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Березанка, ул. Суворова, 85-А
67.0 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Березовка, ул. Танасчишина, 61
81.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Великая Михайловка, ул. Центральная, 113
91.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
109.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
114.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
115.0 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"