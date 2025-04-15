Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
4.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,20
Экономия при брони: -34,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Давыдов, ул. Промышленая, 50
12.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
591,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
29.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
591,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
65.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Броды, ул. Юридика, 1
85.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
99.0 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
99.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 65
112.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
237,28
Экономия при брони: -0,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Довженко, 21-Б
114.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
236,96
Экономия при брони: -0,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18
114.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:30
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
115.0 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,20
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
115.0 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Будного Степана, 32-А
115.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"