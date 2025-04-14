Днепр (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
8.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
9.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Днепр, просп. Героев, 23-Д
9.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,74
Экономия при брони: -0,14 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
21.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Каменское, ул. Сорочинская, 11-А
28.0 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Соленое, ул. Героев Украины, -
28.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Самар, ул. Гетманская, 19
28.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Экономная аптека
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
33.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
51.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
620,15
Экономия при брони: -31,70 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
474,99
Экономия при брони: -52,19 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
70.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,74
Экономия при брони: -65,24 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
78.1 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Терновка, ул. Маркова Сергея, 7-В
82.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
93.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"