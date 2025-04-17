Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
591,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Бровары, ул. Петлюры Симона, 24
113.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,20
Экономия при брони: -12,40 грн
Мед-сервис
Киев, просп. Лесной, 25
121.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"