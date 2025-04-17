Киев
Центролин (Centrolin)

Центролин (Centrolin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
474,81 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
591,90
Экономия при брони: -0,10 грн
591,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
575,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
599,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
474,60 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
575,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
527,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,70
Экономия при брони: -0,50 грн
593,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
575,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,20
Экономия при брони: -0,10 грн
593,10 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
599,70 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
599,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Петлюры Симона, 24
113.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,70
Экономия при брони: -0,10 грн
593,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
580,95 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
570,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
593,20
Экономия при брони: -12,40 грн
580,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
121.9 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
575,70 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
575,70 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
575,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Центролин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
576,50 грн
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