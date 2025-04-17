SVR топиалис гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1115,40
Экономия при брони: -33,46 грн
1081,94 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
111.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
111.5 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1180,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
111.6 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1180,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
114.2 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,43 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
152.2 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1180,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
167.5 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,43 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
185.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
186.3 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
188.5 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,43 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
191.3 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
191.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103
192.0 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,43 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
192.0 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00 грн
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 96
192.5 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
194.2 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
195.5 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -245,44 грн