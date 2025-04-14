SVR топиалис гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
6.6 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1321,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
6.7 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1321,60 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
70.0 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1235,95
Экономия при брони: -61,95 грн
1174,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1115,40
Экономия при брони: -33,46 грн
1081,94 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
238.6 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
239.7 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
376.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,43 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
378.3 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
378.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1321,60 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
379.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,43 грн
Будь здоров
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
379.7 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103
381.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,43 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
381.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
381.4 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1321,60 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
382.1 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
386.8 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
387.2 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
387.2 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
387.3 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1321,70 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 22 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
388.8 км
SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Экономия при брони: -36,82 грн
1190,38 грн