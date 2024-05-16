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SVR СЕБИАКЛЕР ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Львов (449236) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
738,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
742,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (1)
722,34
Экономия: -5,72 грн
716,62 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
719,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
692,29 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
712,11
Экономия: -1,08 грн
711,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (3)
671,83 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (2)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 27-А
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
692,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
692,85 грн