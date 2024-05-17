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SVR СЕБИАКЛЕР ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Одесса (449235) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
491,19 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
472,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
477,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
514,35
Экономия: -15,43 грн
498,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
539,89
Экономия: -74,76 грн
465,13 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
496,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
549,50
Экономия: -16,48 грн
533,02 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
496,50 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (2)
496,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
489,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
461,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
456,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
487,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
459,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
456,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
487,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
490,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
534,55
Экономия: -51,09 грн
483,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
549,50
Экономия: -16,48 грн
533,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 51
Всего: упаковка (2)
490,00 грн