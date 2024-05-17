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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Одесса (449208) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
661,06 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
718,60 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
718,60 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
718,60 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
641,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
689,09 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
701,00
Экономия: -106,00 грн
595,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
686,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
717,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
624,34 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
635,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
716,91
Экономия: -45,92 грн
670,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
612,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
717,99 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
624,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
707,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
707,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
729,30 грн