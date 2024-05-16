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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Львов (449208) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
707,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
646,46
Экономия: -2,56 грн
643,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 28 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
683,40
Экономия: -3,35 грн
680,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
635,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 28 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
612,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
635,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
635,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 28 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
624,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 28 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
686,85
Экономия: -7,63 грн
679,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
716,91
Экономия: -45,92 грн
670,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Змиенко Всеволода, 21
Всего: упаковка (1)
583,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
707,00 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
583,00 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
624,34 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
583,00 грн