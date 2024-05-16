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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Киев (449208) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
729,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
707,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
707,00 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
624,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
717,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
612,15 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
583,00 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
583,00 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
583,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Змиенко Всеволода, 21
Всего: упаковка (1)
583,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
729,30 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
716,91
Экономия: -45,92 грн
670,99 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
641,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
687,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
663,76 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
635,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
624,34 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
529,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
690,04 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23
Всего: упаковка (1)
529,20 грн