Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львов (449207) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
364,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
487,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (4)
487,00 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
364,60 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
364,60 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
459,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
495,37
Экономия: -39,00 грн
456,37 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
498,72
Экономия: -36,34 грн
462,38 грн
Аптека биля ратуши
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
441,88 грн
Центральная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
445,12
Экономия: -2,87 грн
442,25 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
469,28 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (2)
441,05 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
441,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (2)
401,74 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
364,60 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Луцк, просп. Мойсея Василия, 2
Всего: упаковка (1)
364,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Луцк, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
487,11 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
472,22
Экономия: -4,26 грн
467,96 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
442,09 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23
Всего: упаковка (1)
441,05 грн