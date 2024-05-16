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SVR ГИДРАЛЬЯН ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Киев (449176) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
674,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
718,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
672,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
718,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
805,95
Экономия: -161,15 грн
644,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
677,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (2)
670,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (1)
670,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
675,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (1)
675,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лесной, 23
Всего: упаковка (1)
674,86 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
Всего: упаковка (1)
689,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
673,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 10/14
Всего: упаковка (1)
672,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (1)
670,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
Всего: упаковка (1)
676,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
672,77 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн