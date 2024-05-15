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SVR ГИДРАЛЬЯН ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Днепр (Днепропетровск) (449176) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
677,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
671,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
638,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
744,31
Экономия: -71,41 грн
672,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
702,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
741,09
Экономия: -131,08 грн
610,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
708,42
Экономия: -74,01 грн
634,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
674,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
718,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
671,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
675,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (1)
674,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
674,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
673,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
670,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
670,74 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
717,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
678,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
675,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
677,68 грн