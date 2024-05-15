К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Харьковская, 12 Всего: упаковка (1) 523,29 Экономия: -24,97 грн 498,32 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 89 Всего: упаковка (1) 585,00 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Короленко, 3-Б Всего: упаковка (1) 592,60 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 527,77 Экономия: -29,45 грн 498,32 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (2) 638,00 Экономия: -110,00 грн 528,00 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (2) 638,00 Экономия: -110,00 грн 528,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (2) 531,06 Экономия: -32,74 грн 498,32 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 147 Всего: упаковка (1) 526,87 Экономия: -28,55 грн 498,32 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 618,00 Экономия: -90,00 грн 528,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (2) 618,00 Экономия: -90,00 грн 528,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А Всего: упаковка (1) 530,11 Экономия: -31,79 грн 498,32 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2 Всего: упаковка (1) 647,39 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Смелянская, 44/1 Всего: упаковка (1) 626,31 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 647,40 Экономия: -19,42 грн 627,98 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 24 Всего: упаковка (1) 603,80 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (1) 518,45 Экономия: -20,13 грн 498,32 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б Всего: упаковка (1) 480,06 Экономия: -15,34 грн 464,72 грн Забронировать

Аптека нежных цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74 Всего: упаковка (1) 533,00 Экономия: -34,68 грн 498,32 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18 Всего: упаковка (1) 523,83 Экономия: -25,51 грн 498,32 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кривой Рог, просп. Победы, 35 Всего: упаковка (1) 530,11 Экономия: -31,79 грн 498,32 грн Забронировать