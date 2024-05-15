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URIAGE ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ЛАВАНТЕ 500 мл - Харьков (461758) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
636,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
594,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
704,58 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
736,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
612,68 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
720,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (1)
439,35 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (2)
687,83 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
648,00
Экономия: -19,44 грн
628,56 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
643,31 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
704,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
704,58 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
555,45 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
612,68 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
612,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
687,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
753,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
704,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
720,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
677,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
677,95 грн