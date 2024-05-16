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URIAGE ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ЛАВАНТЕ 200 мл - Львов (461646) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
354,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
389,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
389,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
354,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
354,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
354,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
389,00 грн
В других городах:
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (1)
378,88 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
378,20
Экономия: -1,09 грн
377,11 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 2/4
Всего: упаковка (2)
389,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
354,38
Экономия: -4,31 грн
350,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
364,42 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
354,29
Экономия: -3,26 грн
351,03 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Ивано-Франковск, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
354,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
352,11
Экономия: -0,72 грн
351,39 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
389,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
290,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 17
Всего: упаковка (1)
230,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (2)
389,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
354,05 грн