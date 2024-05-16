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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50+ 50 мл - Львов (450498) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
648,49
Экономия: -43,03 грн
605,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (2)
625,70 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
655,73
Экономия: -47,78 грн
607,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
527,88 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
656,16
Экономия: -67,52 грн
588,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (5)
527,88 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
643,27
Экономия: -43,42 грн
599,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
644,64
Экономия: -47,90 грн
596,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
Всего: упаковка (1)
554,27 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
649,56
Экономия: -41,61 грн
607,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
527,88 грн