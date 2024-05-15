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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50+ 50 мл - Харьков (450498) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
528,22
Экономия: -29,90 грн
498,32 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (2)
523,29
Экономия: -24,97 грн
498,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
527,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
530,26
Экономия: -31,94 грн
498,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
518,20
Экономия: -19,88 грн
498,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
496,40
Экономия: -31,39 грн
465,01 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
569,00
Экономия: -90,00 грн
479,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
531,06
Экономия: -32,74 грн
498,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
526,87
Экономия: -28,55 грн
498,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
515,76
Экономия: -17,44 грн
498,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
532,95
Экономия: -34,63 грн
498,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -134,45 грн
537,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
575,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -134,45 грн
537,85 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
554,27 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -134,45 грн
537,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
522,89
Экономия: -24,57 грн
498,32 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -134,45 грн
537,85 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -134,45 грн
537,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -134,45 грн
537,85 грн