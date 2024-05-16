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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 30 50 мл - Львов (450467) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
493,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
543,96
Экономия: -36,10 грн
507,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
537,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
493,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (5)
537,30
Экономия: -0,30 грн
537,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
508,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Под Дубом, 4
Всего: упаковка (1)
561,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
526,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
513,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (3)
522,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
517,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (2)
500,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
592,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 1
Всего: упаковка (1)
493,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (2)
550,03
Экономия: -40,08 грн
509,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
473,13 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
524,93
Экономия: -5,87 грн
519,06 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
522,71 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
537,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
493,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (3)
524,29
Экономия: -0,87 грн
523,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23
Всего: упаковка (1)
493,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, ул. Другетов, 71
Всего: упаковка (1)
493,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
401,95 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
493,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
401,95 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (2)
493,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
493,10 грн