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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 30 50 мл - Харьков (450467) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
501,86 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
505,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
503,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
474,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
504,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
537,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
504,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
507,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
504,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
505,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
504,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
538,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
539,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
504,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
502,58 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
447,01 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (2)
437,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
437,50 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
503,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (2)
503,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
463,22
Экономия: -16,10 грн
447,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
444,20
Экономия: -26,21 грн
417,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
536,40 грн