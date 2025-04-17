Биоксин форте шампунь от интенсивного выпадения волос
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БИОКСИН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ИНТЕНСИВНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 300 мл №1
Delta Medical
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
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Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
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Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
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828,55
Экономия при брони: -59,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
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Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
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853,96
Экономия при брони: -93,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
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820,28
Экономия при брони: -26,82 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
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Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
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882,41
Экономия при брони: -122,32 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
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Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
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866,37
Экономия при брони: -40,43 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
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Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
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833,48
Экономия при брони: -40,37 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
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860,16
Экономия при брони: -34,35 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
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869,92
Экономия при брони: -139,27 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
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Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Соборности, 17
3.4 км
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Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
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837,21
Экономия при брони: -43,98 грн
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Городская семейная аптека
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
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Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
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892,51
Экономия при брони: -32,09 грн