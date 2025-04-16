Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
145,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
80,98
Экономия при брони: -20,52 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
141,79
Экономия при брони: -33,38 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
145,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
152,49
Экономия при брони: -8,24 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
79,51
Экономия при брони: -19,04 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
136,07
Экономия при брони: -27,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
80,04
Экономия при брони: -11,52 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
136,99
Экономия при брони: -19,87 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
79,86
Экономия при брони: -11,35 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
136,68
Экономия при брони: -19,72 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
145,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
81,16
Экономия при брони: -12,64 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
142,11
Экономия при брони: -24,99 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
79,43
Экономия при брони: -17,00 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
144,31
Экономия при брони: -35,47 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
145,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
143,07
Экономия при брони: -34,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 150 мл №1
Ботаника
79,25
Экономия при брони: -16,82 грн
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ДЕМОСКИН шампунь 250 мл №1
Ботаника
135,63
Экономия при брони: -26,66 грн