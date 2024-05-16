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АВЕН ФИЗИОЛИФТ ДНЕВНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 30 мл - Киев (642212) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
1162,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
1209,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
1299,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
1281,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
1299,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (1)
1299,00 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
985,80 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (1)
1139,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
930,97
Экономия: -49,37 грн
881,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1165,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
1230,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
1299,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
753,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
826,27
Экономия: -39,87 грн
786,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
1254,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
1084,38 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
1085,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луговая (Оболонский), 12
Всего: упаковка (1)
1084,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
1032,83
Экономия: -57,63 грн
975,20 грн