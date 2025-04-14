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Дюкрей Экстра-ду шампунь (Ducrey Extra-doo shampoo)
Дюкрей Экстра-ду шампунь (Ducrey Extra-doo shampoo)
Одесса
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
345.0 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
537,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
348.4 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
545,60
Экономия при брони:
-16,37 грн
529,23
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
349.5 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
545,60
Экономия при брони:
-16,37 грн
529,23
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
368.0 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
545,60
Экономия при брони:
-16,37 грн
529,23
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
390.1 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
459,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
390.1 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
460,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
394.2 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
537,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
394.4 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
537,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
394.6 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
623,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
395.0 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
479,90
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 119
405.4 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
537,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
421.1 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
545,60
Экономия при брони:
-16,37 грн
529,23
грн
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Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
424.0 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
545,59
Экономия при брони:
-16,37 грн
529,22
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
427.5 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
526,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Хотов, ул. Шевченко, 103
427.8 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
459,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
428.8 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
545,59
Экономия при брони:
-16,37 грн
529,22
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
428.9 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
532,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
429.3 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
581,20
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
430.0 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
545,60
Экономия при брони:
-16,37 грн
529,23
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
430.4 км
ДЮКРЕЙ ЭКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 400 мл №1
Pierre Fabre Medicament
509,05
Экономия при брони:
-15,27 грн
493,78
грн
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