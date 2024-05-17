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Ангио-Бетаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Запорожье (404970) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
162,00
Экономия: -28,00 грн
134,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (49)
156,00
Экономия: -22,00 грн
134,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
150,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (12)
156,34
Экономия: -16,53 грн
139,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
157,37
Экономия: -22,67 грн
134,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
168,52 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
156,00
Экономия: -22,00 грн
134,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (6)
155,60
Экономия: -15,50 грн
140,10 грн
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
150,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
135,34 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
155,38
Экономия: -20,80 грн
134,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
154,56
Экономия: -19,89 грн
134,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
156,54
Экономия: -21,89 грн
134,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
156,76
Экономия: -17,98 грн
138,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
154,59
Экономия: -5,82 грн
148,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
158,19
Экономия: -23,54 грн
134,65 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
156,00
Экономия: -22,00 грн
134,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
157,10
Экономия: -18,68 грн
138,42 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (3)
156,00
Экономия: -22,00 грн
134,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
170,00
Экономия: -37,70 грн
132,30 грн