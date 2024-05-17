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Ангио-Бетаргин раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Одесса (404970) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
153,23
Экономия: -5,70 грн
147,53 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
148,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5)
156,27
Экономия: -21,69 грн
134,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
128,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (3)
158,23
Экономия: -23,65 грн
134,58 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
153,03
Экономия: -20,64 грн
132,39 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4)
156,43
Экономия: -21,81 грн
134,62 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
140,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
154,24
Экономия: -19,66 грн
134,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (6)
153,26
Экономия: -14,15 грн
139,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (46)
158,23
Экономия: -18,00 грн
140,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (14)
173,30
Экономия: -41,00 грн
132,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (5)
140,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (4)
156,86
Экономия: -22,16 грн
134,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (3)
136,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (10)
140,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (10)
156,67
Экономия: -22,03 грн
134,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (5)
158,34
Экономия: -19,68 грн
138,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
155,70
Экономия: -21,00 грн
134,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
158,43
Экономия: -23,85 грн
134,58 грн