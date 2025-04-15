Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -74,94 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони: -49,98 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -74,94 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -74,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -74,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони: -49,98 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -74,94 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -74,94 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
10.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
393,60
Экономия при брони: -114,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
11.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -74,94 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
22.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
393,60
Экономия при брони: -145,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
32.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
32.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,80
Экономия при брони: -97,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
62.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -44,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
71.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd