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Уримак (Urimak)
Уримак (Urimak)
Одесса
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
20.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,95
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Корабелов, 12
109.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
323,75
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
109.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони:
-20,70 грн
215,57
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
324,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 56-А
116.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
116,60
Экономия при брони:
-8,65 грн
107,95
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
144.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони:
-49,98 грн
186,29
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Вилково, ул. Рождественская, 10
147.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
104,86
Экономия при брони:
-22,17 грн
82,68
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
113,49
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
167.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
251,96
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Балта, ул. Любомирская, 187/3
180.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
110,26
Экономия при брони:
-22,41 грн
87,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Балта, ул. Магдебурская, 27
180.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
362,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
188.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
104,86
Экономия при брони:
-18,87 грн
85,98
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
263,62
Экономия при брони:
-46,42 грн
217,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 16:00
Нововоронцовка, ул. Бериславская, 2
269.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
381,96
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
279.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,93
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 39
282.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони:
-66,58 грн
248,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
289.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
324,38
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
290.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-0,04 грн
354,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
290.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-0,04 грн
354,20
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
299.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
216,14
Экономия при брони:
-0,14 грн
216,00
грн
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