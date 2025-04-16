Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
116,60
Экономия при брони: -11,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Корабелов, 12
9.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
9.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони: -26,71 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони: -49,98 грн
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
62.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
104,86
Экономия при брони: -22,17 грн
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
123.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововоронцовка, ул. Бериславская, 2
159.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Покров, ул. Центральная, 39-А
179.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -7,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
179.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -7,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
205.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Балта, ул. Любомирская, 187/3
209.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
110,26
Экономия при брони: -17,25 грн
Бажаемо здоровья
Балта, ул. Магдебурская, 27
209.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Александрия, ул. Почтовая, 53
211.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Протопоповка, ул. Зеленая, 75
215.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
222.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
263,62
Экономия при брони: -46,42 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
226.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
216,14
Экономия при брони: -0,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 19-А
226.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
85,85
Экономия при брони: -13,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
229.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,80
Экономия при брони: -97,60 грн