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Уримак (Urimak)
Уримак (Urimak)
Львов
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Сокольники, ул. Сковороды Григория, 58
7.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
196,52
Экономия при брони:
-30,91 грн
165,62
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 40-А
43.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
117,96
Экономия при брони:
-0,01 грн
117,95
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
46.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
340,15
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
62.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
294,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Мостиска, пл. Рынок, 15/7
62.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
316,32
Экономия при брони:
-83,62 грн
232,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Мостиска, пл. Рынок, 15
62.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,77
Экономия при брони:
-16,56 грн
155,21
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Журавно, пл. Бандеры Степана, 24
67.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
356,40
Экономия при брони:
-77,10 грн
279,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Самбор, ул. Лемковская, 3-Ж/2
68.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
393,60
Экономия при брони:
-125,10 грн
268,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Самбор, ул. Валовая, 28/136
69.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
179,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 86-В
85.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
131,20
Экономия при брони:
-48,52 грн
82,68
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-12,94 грн
341,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
93.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
382,29
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
97.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рожнятов, ул. Школьная, 25/3
100.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
257,53
Экономия при брони:
-40,33 грн
217,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Подгайцы, пл. Независимости, 6
102.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони:
-66,58 грн
248,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
104.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-28,44 грн
325,80
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Перегинское, ул. Спортивная, 2
114.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони:
-4,58 грн
310,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 28
114.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-43,94 грн
310,30
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
115.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
361,73
Экономия при брони:
-1,39 грн
360,34
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Славское, ул. Архангельского, 3-А
117.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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