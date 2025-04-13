Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони: -32,71 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -49,04 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -49,04 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -49,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, бульв. Чоколовский, 16
5.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -49,04 грн
Подорожник
Киев, ул. Энтузиастов, 7
5.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -49,04 грн
Здорова родина
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
5.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Киев, ул. Воскресенская, 18
6.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
6.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -9,68 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Василенко Николая, 19
7.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
7.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -49,04 грн
Подорожник
Киев, просп. Отрадный, 24/93
7.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -49,04 грн
Подорожник
Киев, ул. Сосницкая, 19-В
8.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -49,04 грн
Подорожник
Киев, ул. Драгоманова, 2
8.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
393,60
Экономия при брони: -88,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Заречная, 44-К
8.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -9,68 грн