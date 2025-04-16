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Уримак (Urimak)
Уримак (Urimak)
Кривой Рог
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Открыто
Закроется в 16:00
Нововоронцовка, ул. Бериславская, 2
60.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
381,96
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-0,04 грн
354,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-0,04 грн
354,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
104,86
Экономия при брони:
-22,17 грн
82,68
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
90.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
251,96
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Протопоповка, ул. Зеленая, 75
94.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
357,36
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
101.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,80
Экономия при брони:
-97,60 грн
217,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
101.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
357,39
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
104.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
324,38
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
120.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
180,42
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
121.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
124.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
124.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
393,60
Экономия при брони:
-114,30 грн
279,30
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
140,47
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
130.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
258,30
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
130.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
216,23
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
132.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
132.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони:
-49,98 грн
186,29
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
133.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
323,75
грн
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