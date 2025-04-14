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Уримак (Urimak)
Уримак (Urimak)
Харьков
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
106.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони:
-64,06 грн
172,22
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
184.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,95
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 8
188.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
324,38
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
193.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
216,23
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
194.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
303,52
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
201.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,83
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
235.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
393,60
Экономия при брони:
-145,30 грн
248,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
247.0 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони:
-49,98 грн
186,29
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
252.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
210,60
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
252.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
258,30
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
252.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
140,47
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
253.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
253.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
323,75
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
254.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
254.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
255.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
256.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
256.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
324,38
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони:
-49,98 грн
186,29
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
256.6 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони:
-74,94 грн
279,30
грн
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