Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -36,18 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -36,18 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -36,18 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -36,18 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
262,53
Экономия при брони: -76,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони: -50,39 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
84.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
131,07
Экономия при брони: -34,37 грн
Подорожник
Красиловка, ул. Европейская, 1
111.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -66,58 грн
Подорожник
Бровары, ул. Симоненко Василия, 111
113.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
117,96
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -37,54 грн