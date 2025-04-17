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Уримак (Urimak)

Уримак (Urimak)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -36,18 грн
278,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
278,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
278,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -36,18 грн
278,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
324,32 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -36,18 грн
278,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -36,18 грн
278,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
278,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
196,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
278,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
262,53
Экономия при брони: -76,64 грн
185,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
236,28
Экономия при брони: -50,39 грн
185,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -75,54 грн
278,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
303,23 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
324,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
84.7 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
131,07
Экономия при брони: -34,37 грн
96,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Красиловка, ул. Европейская, 1
111.3 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
314,88
Экономия при брони: -66,58 грн
248,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Симоненко Василия, 111
113.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
117,96
Экономия при брони: -12,50 грн
105,46 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
322,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые 0.4 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,24
Экономия при брони: -37,54 грн
316,70 грн
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